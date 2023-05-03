ECB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ECB nisan ayı PPK faiz kararı)

Nisan ayı ECB faiz kararı, altın, dolar ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Yarın yapılacak toplantıya ilişkin piyasaların faiz beklentisi belli oldu. Peki, ECB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu faiz toplantısı takvimi belli oldu.



Buna göre; ECB mayıs ayı faiz kararı toplantısı 4 Mayıs'ta yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 16.15'te açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) mayıs toplantısında değinilecek ana konunun enflasyon olması öngörülüyor.



Yarın yapılacak toplantıya ilişkin piyasalarda 25 baz puanlık faiz artırımı fiyatlanmasına karşın 50 baz puanlık artırım da masada bulunuyor.



Enflasyonun düşüş trendinde olmasına karşın hala yüksek seviyelerde bulunmasının da "güvercinler" ve "şahinler" arasında tartışmalara sebep olabileceği belirtiliyor.