EcoFlow, Türkiye pazarına giriyor

Teknoloji şirketi Ecoflow, DELTA ve RIVER serisi elektrik santralleri, çeşitli ekosistem ürünleri ve güneş panellerini kullanıcıların beğenisine sunuyor. X-stream, X-boost, Akıllı Batarya Yönetim Sistemi ve Genişletilebilir Güç gibi çığır açan gelişmiş teknik özellikleriyle EcoFlow; yeni, çevre dostu ve taşınabilir bir güç çözümü arayan Türk kullanıcılara cevap olmayı planlıyor.



Şirket, 2017'den beri hem şebekeden bağımsız konutlar hem de açık hava etkinlikleri için uygun modern güç istasyonları, şarj edilebilir piller, güneş panelleri ve jeneratörler geliştiriyor.



RIVER ile Özgürce Keşfedin



Yaz geliyor ve dışarı çıkıp doğayı keşfetme zamanı yaklaşıyor; ancak yolculuklarınıza güç katacak bir yardımcıya ihtiyacınız var. EcoFlow RIVER serisi, seyahat eden kullanıcıların tatilleri sırasında karşılaşabilecekleri her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde titizlikle tasarlanmıştır.



EcoFlow RIVER



EcoFlow RIVER, tüm cihazlarınıza güç verebilen ve sağlam ancak hafif yapısı sayesinde sizinle birlikte kolayca hareket edebilen 5 kg'lık bir elektrik santralidir.

EcoFlow RIVER'ın 288 Wh kapasitesi ve X-boost teknolojisiyle 1800 W'a kadar AC çıkışı, elektronik cihazlarınızı saatlerce açık tutmanıza olanak tanır. Ayrıca EcoFlow RIVER'ın modüler tasarımı, kullanıcıların herhangi bir ek güç ihtiyacı olduğunda istasyonun kapasitesinin 576 Wh'a kadar genişletilmesine olanak tanır.



EcoFlow RIVER Max



Maceralarınız daha fazla güç gerektirdiğinde, iki adet 600W AC çıkışa ve 576Wh kapasiteye sahip EcoFlow RIVER Max, X-boost özelliği ile 1800W'a kadar çıkış sağlar. RIVER Max, X-stream özelliği sayesinde 1 saat içinde %0'dan %80'e kadar şarj olabilir.



EcoFlow RIVER Pro



Aktivite veya güç ihtiyacınız ne olursa olsun, EcoFlow RIVER Pro her türlü açık hava macerası için tüm beklentilerinizi karşılayabilecek bir güç istasyonudur. Devasa 720 Wh kapasitesi ve 1800 W’a kadar güç çıkışı ile RIVER Pro, herhangi bir yolculuğun veya tatilin olmazsa olmaz bir parçası haline gelecek.

RIVER Pro sadece 7,6 kilogram ağırlığıyla kullanım kolaylığından da ödün vermez, bir duvar prizi ile sadece 1,6 saatte tamamen şarj edilebilir ve hızlı bir şekilde doğanın keyfini çıkarmanızı sağlar.



EcoFlow DELTA



Ecoflow Delta, size her şeye, her yerde ve her zaman güç verme olanağı sağlar. 1260Wh kapasitesi ve 6x AC Çıkışı DELTA'nın yüksek uyumluluğu ile birleştiğinde tüm güç ihtiyaçlarınızı karşlayabilecek toplam 1800W güç sağlar.

EcoFlow DELTA, elektrikli eşyalarınızı her an çalışır durumda tutmak için bir saatin altı gibi kısa bir sürede %0'dan %80'e kadar şarj edilebilir. Ayrıca DELTA, güneş paneli uyumluluğu veya 12/24V araç çıkışlı şarj özelliği ile her koşula ayak uydurabilmektedir.



EcoFlow DELTA Max



2016Wh kapasitesi ve X-boost açıldığında 3400W'a varan güç çıkışıyla DELTA Max, hem güvenilir hem de taşınabilir bir güç istasyonu deneyimi sunar. 30 kg'dan az ağırlığı ile DELTA Max, güç ve kullanım kolaylığını bir araya getirmek için tasarlanmıştır. Ayrıca, yerleşik Pil Yönetim Sistemi güç istasyonunu daha fazla verimlilik için optimize ederken, çift hızlı şarj özelliği zaman kaybını en aza indirmek için 3600W'a kadar şarjı destekler.



EcoFlow DELTA Pro



EcoFlow DELTA Pro, EcoFlow'un sunduğu en eksiksiz ve gelişmiş güç istasyonudur. DELTA Pro, genişletilebilir bir ekosisteme sahip dünyanın ilk taşınabilir ev pili olmasının yanı sıra, X-boost açık halde 4500W AC çıkışıyla mikrodalgalardan buzdolaplarına kadar 13 cihazı aynı anda çalıştırabilir. 3600 Wh'lik taban kapasitesi, modüler genişletme pilleri kullanılarak 25 kWh'ye genişletilebilir ve DELTA Pro, X-stream teknolojisi ve güneş paneli ikili şarjı ile 2 saatin altında tamamen şarj edilebilir.



Ayrıca DELTA Pro, size istediğiniz kadar güç sağlamak için EcoFlow Ekosistem ürünleriyle kendi kendine yeten bir güç sistemine dönüştürülebilir.

Ekstra Piller istasyonunuzun kapasitesini artırmanıza yardımcı olurken, Akıllı Jeneratör uzun süreli elektrik kesintileri sırasında DELTA Pro veya Max'inizi verimli bir şekilde şarj edebilir.

EV Adaptörü kullanıcıların DELTA Pro Güç İstasyonlarını hem Tip 1 hem de Tip 2 bağlantısı desteği ile binlerce Elektrikli Araç şarj istasyonunda şarj etmelerini sağlar. Ayrıca DELTA Pro Ekosisteminize Güneş Paneli ekleyerek güneş enerjisinden faydalanabilirsiniz.