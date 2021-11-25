"Efsane Cuma" indirimlerine dikkat! (Black Friday öncesi siber dolandırıcılık uyarısı)

E-ticaret sektörünün ve indirimli alışveriş yapmak isteyen tüketicilerin heyecanla beklediği Black Friday, bu yıl 26 Kasım'a denk geliyor. Uzmanlar 'Efsane/şahane cuma indirimleri' öncesi vatandaşları siber dolandırıcılığa karşı uyardı.

Haberler - DHA 25.11.2021 - 16:44

"Efsane Cuma" indirimlerine dikkat! (Black Friday öncesi siber dolandırıcılık uyarısı)

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Dünya çapındaki alışveriş çılgınlığı Black Friday (Efsane Cuma) için hem mağazalarda hem de e-ticaret sitelerinde indirimler başlayacak.

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İstanbul Kent Üniversitesi’nden ekonomist Rahmi İncekara, tüketicilere ve firmalara bazı uyarılarda bulundu. 

NEDEN "BLACK FRİDAY" DENİLİYOR?

Black Friday’ın, ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk cuma gününe verilen isim olduğunu belirten İncekara, "Black Friday bir resmi tatil değildir. 1932 yılından beri Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak ‘Black friday’ kabul edilmektedir.

Black Friday süresince, mağazalar çok erken saatte açılıp, geç saatte kapanmaktadır. Pek çok mağaza bu süreç zarfında normalinden daha fazla indirimli satış yapmaktadır.

çılgınlığı sebebiyle trafik yoğunluğu, kazalar ve kalabalığın getirdiği zorluklar bugünün ’Black Friday’ olarak adlandırılmasına neden olmuştur.

Başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere'deki mağazalarda etkili olan Black Friday, tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılmıştır. CE-Tİorona virüs pandemisiyle etkisini daha da hissettiren e-ticaret, Black Friday alışveriş çılgınlığının daha da fazla artmasını sağlamıştır" diye konuştu. 

BİRÇOK KAMPANYA DÜZENLENİYOR 

Türkiye'de de pek çok kampanya düzenlendiğini aktaran Rahmi İncekara, "Firmalar, Black Friday yerine Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi kampanyalarla alışveriş çılgınlığına dahil oluyor.

Black Friday alışveriş çılgınlığı 26 Kasım tarihinde başlayacak. Seçili ürünler kapsamında yüzde 80'e varan indirimlerin planlandığı, mağazalarda ve e-ticaret sitelerinde pek çok markanın yüzde 50'ye varan indirimlerle satışa katılacağı Black Friday heyecanı şimdiden başladı.

Her ne kadar 26 Kasım başlangıç olsa da 8 Kasım haftası itibariyle indirim trendi başladı" ifadelerini kullandı.  

ALIŞVERİŞ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER  

Corona virüs nedeniyle indirimlerden yararlanmak isteyen tüketicilerin, fiziksel mağazalar yerine online alışveriş sitelerini daha fazla ziyaret ettiğine dikkat çeken İncekara, "Bu noktada tüketiciler tedbiri de elden bırakmamalıdır.

Pandemi döneminde alışverişlerin daha çok mobil ve internet üzerinden gerçekleştiği düşünüldüğünde tüketicilerin, siber dolandırıcılık konusunda dikkatli olması gerekmektedir.

Alışverişlerde sanal kart kullanımı, maillerin doğruluk kontrollerinin yapılması, güvensiz ağlar ve sahte linklerden uzak durulması, mobil cihazların güvenilirliği gibi bir dizi önlem akılcı ve güvenli bir alışverişi temin etmektedir" dedi.

FİRMALARA "VATANDAŞI MAĞDUR ETMEYİN" UYARISI  

Firmaların, kampanyalarını, tüketicileri yeterli seviyede bilgilendirecek şekilde kurgulaması gerektiğini hatırlatan İncekara, "Lojistik süreçler, sipariş yoğunluğundan etkilenmeyecek şekilde planlanmalıdır.

Pandemi döneminde yıldızı daha da parlayan e-ticaret altyapısının ulusal ve küresel yönergelerle uyumlu hale getirilmesi şart. E-ihracat ile ilgilenen firmaların çeşitli ve farklı yabancı pazarlar için strateji oluşturması da elzem" diye konuştu.  

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