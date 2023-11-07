Efsane kasım hızlı başladı

KÜÇÜK EV ALETLERİNİN YILDIZI SÜPÜRGELER



Şarjlı süpürgelere olan talep geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde %35 artış gösterirken, en çok satan markalar ise Philips, Xiaomi ve Roborock oldu.

KOZMETİKTE YERLİ MARKALARA İLGİ YÜKSEK



Hepsiburada platformu üzerinden ilk beş günde en çok sipariş verilen kozmetik ürünleri serumlar, yüz bakım kremleri ve tonikler oldu. En çok satan markalarda ise yerli markalar öne çıktı. The Purest Solutions ve Cream Co.’nun ürünleri en çok satanlar arasında yer aldı.

ANNE-BEBEK KATEGORİSİNDE BEBEK ARABASI VE PARK YATAK ÖN PLANDA



"Efsane kasım"da ilk 5 günde anne-bebek kategorisinde en çok satılan ürünler elle katlanan ve pratik kullanımıyla ebeveynlerin tercihi olan Cybex markalı bebek arabası ve Yoyko markasının anne yanı park yatağı oldu.



MODADA KIŞLIK ALIŞVERİŞİ BAŞLADI



Hepsiburada üzerinden moda kategorisinde ön plana çıkan ürünler sweatshirt, çorap, eşofman, mont ve kazak olurken, en çok satan markalar DeFacto, U.S. Polo Assn., Penti ve Herita oldu.