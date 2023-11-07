Efsane kasım hızlı başladı: 100 milyon ziyaretçi akın etti

Yapılan alışverişlerde toplam siparişlerin %70’i kampanyaya uygun kartlarla taksitlendirilerek, %30’u ise ödemelerini erteleyerek alışverişlerini tamamladı.



"Efsane kasım"ın ilk 5 gününde sırasıyla en çok, temel tüketim ve gıda, giyim, züccaciye, kozmetik ve ev-yaşam ürünlerine ilgi gösterildi. Ürün bazında en çok satanlar ise deterjan, cilt bakım ürünleri, spor ayakkabılar ve sweatshirtler oldu.



EN FAZLA ALIŞVERİŞ 20:00–23:00 SAATLERİ ARASINDA YAPILDI

İstanbul, Ankara, İzmir'in ardından "Efsane kasım"a yoğun ilgi gösteren şehirler Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya ve Adana oldu. Hepsiburada kullanıcıları alışveriş için en çok akşam 20:00 ile 23:00 saatlerini tercih etti.

