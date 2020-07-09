Efsanevi yatırımcı Buffett'ın en büyük hatası

NTV.COM.TR - Tüm zamanların en iyi yatırımcıları arasında gösterilen ve 70 milyar doları aşkın servete sahip olan Warren Buffett dahi kimi zaman kritik kabul edilebilecek birtakım yatırım hataları yaptı.

Buffet'ın kişisel tarihinin en büyük hatasını Business Insider kaleme aldı.

İşte o yazı...

Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in "en korkunç hatası" 1993 yılında o dönemin en iyi ayakkabı markalarından Dexter Shoe'ı satın almak oldu.





Buffett’ın Maine eyaletinde faaliyet gösteren ayakkabıcısı hızla değersizleşti; Dexter'ı satın almak için takas ettiği Berkshire Hathaway hisseleri ise bugün yaklaşık 8,7 milyar dolar değerinde... Buffett daha sonra bu satın almadan o kadar pişman oldu ki, anlaşma hakkında “Guninnes Rekorlar Kitabı’nı en kötü finansal karar olarak girebilir” açıklamasını yaptı.

Warren Buffet, 1993 yılında 433 milyon dolar değerindeki 25 bin 203 A sınıfı Berkshire Hathaway hisseleri karşılığında Dexter Shoe’yu satın aldı. Buffett, satın almanın ardından hissedarlara verdiği demeçte, "Dexter, sizi temin ederim, hiçbir düzeltmeye ihtiyaç duymaz. Charlie ve benim iş hayatımızda gördüğümüz en iyi yönetilen şirketlerden biridir” ifadelerini kullanarak, ayakkabı şirketini mücevher olarak niteledi. Berkshire hisseleri ile ödeme yapmanın ise "sağlam bir karar" olduğunu vurguladı.



UCUZ İŞ GÜCÜNE KARŞI REKABET EDEMEDİ

Ünlü yatırımcı, Dexter ve Berkshire'ın diğer ayakkabı şirketi HH Brown'un 1994 yılında vergi öncesi kazançlarda 85 milyon dolardan fazla kâr edeceğini tahmin ederek yatırımcılarına bunu açıkladı.

Ancak kâr hedefleri o sene tutsa da Buffett, Dexter’la ilgili gelecek beklentilerinde yanıldı ve kısa bir süre sonra şirketi batıracak tehdidi fark etti; düşük maaşlı işçi çalıştıran ülkelerden gelen ucuz ve ithal ayakkabılar...

Berkshire'ın ayakkabı şirketlerinden elde ettiği kâr birkaç yıl içinde kademeli olarak küçüldü ve 1999'da 17 milyon dolara kadar bir düşüş yaşandı.





AYAKKABALARIN YAKLAŞIK 93’Ü İTHALDİ

Berkshire CEO'su hissedarlarına yaptığı açıklamada, "Yerli üreticilerin etkili bir şekilde rekabet etmeleri son derece zorlaştı. 1999 yılında, ABD’de satın alınan 1,3 milyar çift ayakkabının yaklaşık % 93'ü, son derece düşük maliyetli emeğin kullanıldığı yurt dışındaki ülkelerden geldi” ifadelerini kullanarak, yurtdışındaki ucuz iş gücü ile rekabet edemeyeceklerinin sinyalini verdi.

Buffett, şirketteki düşüşün önüne geçebilmek için ithalatı artırmaya başlasa da kanamayı durduramadı.

89 yaşındaki iş insanı, 2000 yılında yaptığı bir açıklama ile pişmanlığını net bir şekilde ortaya koydu. "Dexter’ı satın alarak büyük bir hata yaptım. Berkshire hisselerini ödeme yapmak için kullanarak bu hatayı daha da büyüttüm" sözleriyle pişmanlığını dile getirdi. 2001 krizinde ise Berkshire'ın ayakkabı işletmesi, "Dexter'daki kayıplarla boğulmuş" olduğu için yılı 46 milyon dolar zarar ile tamamladı.



Buffett, Dexter'i canlandırmak için diğer ayakkabı şirketi olan H.H. Brown’un patronlarına güvendi. 2002 yılında ayakkabıcılıktan karı 24 milyon dolara yükseldiğinde, "Dexter operasyonu tersine döndü" diyerek yeniden umutlandı. Ancak bu iyileşme de uzun soluklu olmadı. Buffett 2007 yılında yeniden bir yazı kaleme alarak hatasını kabul etti:

"220 milyar dolar değerinde olan harika bir işletmenin (Berkshire Hathaway) yüzde 1,6'sını değersiz bir işletme satın almak için verdim. Dexter bugüne kadar yaptığım en kötü anlaşma."



GUİNNESS REKORLAR KİTABI’NDA YER ALMAYI HAK EDİYOR

2014 yılındaki mektubunda ise en büyük hatalarını düşünen Buffett, Dexter pişmanlığını tekrar dile getirdi:

"En ürkütücüsü Dexter’dı. Şirketi 1993'te satın aldığımızda müthiş bir rekoru vardı ve hiçbir şekilde bana kötü bir yatırım gibi görünmedi. Ancak gelinen noktada mali bir felaket olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda bir yeri hak ediyor."

Buffett, 2015 yayımladığı açıklamasında ise çöküşün daha büyük sonuçlarının altını çizdi:



"Bir zamanlar başarılı olan Dexter operasyonumuz küçüldü ve küçük bir Maine kasabasındaki bin 600 çalışanı işten çıkarmak zorunda kaldık. Birçoğu hayatlarında başka bir şeyi öğrenebilecekleri noktayı geçmişti. Ödeyebileceğimiz tüm yatırımımızı kaybettik, ancak birçok işçi yerini dolduramayacağı geçim kaynağını kaybetti.”



Buffett, Dexter konusunda büyük bir hata yapsa da tarihin gelmiş geçmiş en büyük yatırımcılarından olarak biliniyor ve 70 milyar dolarlık bir servete sahip. Kurucusu olduğu Berkshire Hathaway'in piyasa değeri ise 450 milyar dolara ulaşmış durumda.

1957 yılında kurulan Dexter ise, halen tüm dünyada faaliyetlerine ve ayakkabı üretmeye devam ediyor.