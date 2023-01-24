Ehliyet affı kimleri kapsıyor? Trafik cezaları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Erdoğan, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet affı ve ceza puanıyla ilgili alınan kararı duyurdu.

Borç yapılandırma paketi kapsamında; sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Bu düzenlemeyle 2,5 milyon sürücünün ceza puanları silinecek ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek .

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararı şu sözlerle duyurdu:



"Ölümlü trafik kazalarında son 5 yılda azalma sağladık. Salgın döneminde artan ihracatımız nedeniyle kara yollarındaki ticari seferlerde artış yaşandı. Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.



Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak."