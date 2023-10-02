Ekim ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? (2023 ekim ayı aile destek ödemesi sorgulama)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılan aile destek ödemelerinin, ekim ayında ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı. Peki, ekim ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?
EKİM AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan aile destek ödemelerinin, ekim ayında yatırılacağı tarih merak ediliyor.
Aile Destek Programı ekim ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.
Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.
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