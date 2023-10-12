Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (e-Devlet engelli evde bakım ödemesi sorgulama)

2023 ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Her ay belirli tarihlerde il il ödenmeye başlayan evde bakım maaşları için ekim ayı ödemeleri bekleniyor. Peki, ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?



EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?



Evde bakım maaşı geçtiğimiz ay 14 Eylül itibarıyla hesaplara yatmaya başlamıştı.



Buna göre; Ekim ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 13 veya 16 Ekim tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.



EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?



e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.



Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.