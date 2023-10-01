Ekim ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Bakan Yumaklı açıkladı

Ekim ayı mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Çiftçilere bu yıl için Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 103 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 149 lira destek sağlanacak. Peki, mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?



MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?



Bakan Yumaklı, ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili, "Hububat üreticilerimize 2023 üretim yılına ait ve 2024 yılında ödenecek 11,5 milyar lira tutarındaki mazot ve gübre desteği öne çekilerek, Ziraat Bankası finansmanıyla 2023 yılı Ekim ayında başlamak ve mazot ile gübre alımında kullanılmak üzere Ziraat Bankası kartlarına yüklenecek." ifadeleri kullanıldı.



Buna göre; 2024 yılında ödenecek olan mazot ve gübre desteği ödemeleri öne çekilerek ekim ayı itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak.



BAKAN YUMAKLI'NIN AÇIKLAMALARI



Bakan Yumaklı'nın açıklaması şu şekilde;



"Geçen yıl başlattığımız bitkisel üretimde önemli girdi maliyetlerinden olan gübre ve mazot desteklerinin öne çekilmesi ve ayni olarak ödenmesi, çiftçimizde büyük karşılık bulmuştur. Bunu bu yıl da devam ettirerek üreticimize önemli bir finansman desteği sağlıyoruz. Üreticilerimizin güçlendirilmesi ve tüketicilerimizin korunması yolunda politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."