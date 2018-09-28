Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkındaki yönetmeliği değiştirdi.



Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, büyük ve zincir mağazaların piyasadaki hakim pozisyonlarını üretici ve tedarikçi firmalarla küçük esnafın aleyhine kullanmasının önlenmesi amaçlanıyor.



Bu amaca yönelik olarak, büyük miktarlarda yapılan toplu alımlar dahil olmak üzere esnaf ve sanatkar odalarıyla ticaret odalarının belirlediği fiyat tarifeleri dikkate alınacak ve satış için belirlenen tarife fiyatının en az yüzde 85'i, üretici ya da tedarikçi firmaya ödenecek.



Satış fiyatı 10 lira olarak belirlenen bir üründe, büyük ve zincir mağazaların üreticiye ödeyeceği miktar, 8,5 liradan az olamayacak.



Fiyatı tarifeye bağlanan ve karar kapsamına giren ürünler arasında ekmek de bulunuyor.