Ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama: 20 liranın üzerinde olmayacak

Türkiye'nin hiçbir yerinde ekmeğin kilogram fiyatı 20 liranın üzerine çıkmayacak.



Balcı, Samsun'da bir otelde düzenlenen "Mesleki Değerlendirme ve İstişare Toplantısı"nda, ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde buldu.

Son zamanlarda kamuoyunda gündeme gelen "İstanbul'da ekmek 5 lira oldu" konusuna değinen Balcı, "Geçen hafta İstanbul'un 3 ilçesinde ekmek 5 lira uygulaması başladı. Yasal olmayan uygulamanın doğru olmadığını ifade ettik. Türkiye'de azami ekmek kilogram fiyatı 20 lira. Siz 200 gram ekmeği 5 liradan satarsanız bu, 20 liranın üzerinde bir fiyat oluyor. Pazartesi gününden itibaren bu durum son buluyor" diye konuştu.

Bazı illerde gram farklılığından dolayı fiyatın farklı olabileceğini ama kesinlikle Türkiye'nin hiçbir yerinde kilogram fiyatının 20 liranın üzerine çıkmayacağını belirtti.



''KİMSE NİYET OKUMASIN''



Fırıncı esnafını sıkıntıya sokacak kalemlerde değişiklik olması durumunda çözümü için çalışma içinde olacaklarını anlatan Balcı, "Ekmek fiyatını yanlış bilgilendirip bilgi kirliliği yapmamak gerekiyor. Ekmek, halkımızın temel gıda maddesi olduğu için hassas bir konu. Halkımızı tedirgin etmeye kimsenin hakkı yok. Bir değişiklik olması durumunda yetkili kurum olan Fırıncılar Federasyonu bu konuda açıklama yapacak. Ekmek fiyatı konusunda kimse niyet okumasın" ifadesini kullandı.