Ekolojik tarım gönüllüsü olun

Bugüne kadar WWOOF Türkiye/TaTuTa çiftliklerinde, yurtiçi ve yurtdışından 5 binin üzerinde gönüllü, ev sahibi üreticilerle buluştu. 2021 yılı itibarıyla 79 ev sahibi sisteme kayıtlı. Her yıl ortalama 600 gönüllü çiftliklerde emek veriyor, bilgi ve tecrübe takası gerçekleştiriyor, kırsal yaşamı deneyimliyor.



Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinin tamamına yayılmış ağda, ev sahiplerinin çoğu Ege ve Karadeniz bölgelerinde bulunuyor.



Programın temeli olan gönüllü bilgi ve tecrübe takası, ekolojik tarım ve üretimle geçinen çiftçileri, bu konuda bilgili, deneyimli veya ilgi sahibi kişilerle arazide bir araya getiriyor.



Ekolojik üretimin teknik, pazarlama, sosyal, çevresel boyutlarında bilgi/ilgi sahibi kişiler bu ziyaretlerde bilgi, deneyim ve/veya işgüçlerini paylaşırken, onların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçları ev sahibi tarafından karşılanıyor.