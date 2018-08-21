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Ekonomiyi "Ayşe teyze" üzerinden yorumlamalarıyla tanıdığımız ekonomi yazarı Prof. Dr. Güngör Uras (85), 19 Ağustos 2018'de saat 19.00 sıralarında hayatını kaybetti.

NTV'de de ekonomi yorumculuğu yapan Uras, bir süredir İstanbul'da hastanede tedavi görüyordu.

Güngör Uras’ın cenazesi bugün (22 Ağustos Çarşamba) öğle namazını müteakip Bebek Camii’nden kaldırılacak ve Aşiyan Mezarlığı’na defnedilecek.

GÜNGÖR URAS KİMDİR?

1933 yılında Düzce’de doğan Uras, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olduktan sonra aynı fakültede başladığı doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı.



Doçentlik derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nde, profesörlük unvanını Marmara Üniversitesi'nde alan Uras, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 2000 yılına kadar iktisat dersi verdi.

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Uras, Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak görevliyken 1968 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan Türkiye İktisat Gazetesi’nde köşe yazısı yazmaya başladı.

Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Uras, 1998 yılından bu yana Milliyet ve Dünya gazetelerinde ekonomi konularında köşe yazarlığı yapıyordu.

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İBRAHİM KALIN VE FAHRETTİN ALTUN'DAN TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaşamını yitiren ekonomi yazarı Prof. Dr. Güngör Uras'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Finansal okur yazarlığa ve ülkemizin ekonomik önceliklerine her vesileyle ve sade bir dille dikkat çeken kıymetli bir insanı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Uras'ın değerli bir ekonomi hocası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Uras'a, Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Finansal okur yazarlığa ve ülkemizin ekonomik önceliklerine her vesileyle ve sade bir dille dikkat çeken kıymetli bir insanı kaybettik. Mekanı cennet olsun."

Taziye mesajı paylaşan isimler arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da vardı.

Güngör Uras'ın hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirten Altun, Uras'ın yakınlarına taziyelerini iletti. Altun, Uras'ın sanayiye, tarıma, üretime, tasarrufa vurgu yapan, planlı ekonominin ve büyümenin önemine dikkat çeken bir isim olduğunu belirtti.

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SON ÖDÜLÜNÜ ONUN ADINA EŞİ ALMIŞTI



NTV’de Berfu Güven ile ''Sokağın Ekonomisi'' programını hazırlayan Güngör Uras geçtiğimiz haziran ayında Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından en iyi TV programı ödülüne layık görülmüştü.

Ancak Güngör Hoca rahatsızlığı nedeniyle ödül gecesine katılamamış onun adına ödülünü eşi Nuran Uras almıştı.

GÜNGÖR URAS'IN ANISINA (VİDEO)