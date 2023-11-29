Ekonomi yorumcusu Ece Pula tutuklandı (Ece Pulaş kimdir?)

İstanbul merkezli 9 ilde "forex" yatırımı adı altında dolandırıcılık yapanlara yönelik yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklananlar arasında kripto para firmasının sahibi Yavuz Usta ile firmanın reklam yüzü Ece Pulaş’ın da olduğu öğrenildi. Peki, Ece Pulaş kimdir?

Ekonomi yorumcusu Ece Pula tutuklandı (Ece Pulaş kimdir?)

Marmara Üniversitesi'nin Bölümü'nden mezun olan Ece Pulaş, 2006 yılında başladığı kariyerinde, sermaye piyasalarına aracılık eden Turkish Yatırım ve Işık Menkul Değerler gibi önemli kurumlarda görev aldı.Satış Müdürü, CFO ve Genel Müdür Yardımcısı gibi önemli pozisyonlarda çalıştı.

Hem kendi programını sunan hem de finans yorumculuğu yapan Ece Pulaş, çeşitli dergilerde köşe yazılarıyla yer aldı.

2016 yılında İtalya ve Balkanlarda kripto para madenciliği üzerine merkezler açan Ece Pulaş, kripto para şirketlerine uluslararası düzeyde danışmanlık hizmeti verdi.

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