Ekonomide iki olumlu veri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.



Buna göre, RKGE, temmuzda bir önceki aya göre 8,1 puan artarak 100,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 9,6 puan yükselerek 99,4'e ulaştı.



KAPASİTE KULLANIMI ARTIYOR



İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7 seviyesine yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.749 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan bir açıklama yaparak verileri değerlendirdi. Albayrak, "Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktı. Kapasite kullanım oranı da temmuzda 4.7 puan artarak yüzde 70.7’ye yükseldi. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim." ifadelerini kullandı.