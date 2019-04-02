Türkiye, 31 Mart seçimleri sonrasında başlayan 4,5 yıllık seçimsiz dönemde 2023 hedeflerine odaklanacak.



Bu dönemin ana gündem maddelerinden biri, ekonomide reform ve değişim düzenlemeleri olacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın seçimin hemen sonrasındaki mesajlarında da vurguladığı ekonomide reform paketinin ana hatları tamamlandı.



8 Nisan haftasında açıklanması beklenen reform paketi, hem halka doğrudan dokunan önlemler içerecek. Hem de yatırımları artırıp mali sistemi güçlendirecek adımlara yer verecek.



VERGİ YASASINDA DEĞİŞİKLİK



Ekonomide atılacak en önemli adımlardan birini, vergi yasası değişikliği oluşturuyor.



Verginin tabana yayılması, dolaylı vergiler yerine doğrudan vergilere ağırlık verilmesi ve istisnaların azaltılması, vergi sistemi değişikliğinin ana unsurları olacak.



TEŞVİK SİSTEMİ DAHA VERİMLİ HALE GELECEK



Üretim ve istihdamı artıracak, teşvik sistemini daha verimli hale getirecek adımlar atılacak.



Çiftçilerin tohum, gübre, ilaç, mazot gibi girdilerde maliyetini azaltacak adımlar da gündemde olacak.



ENFLASYONLA MÜCADELEDE DAHA ETKİN ADIMLAR



mmali disiplin vurgusunun güçleneceği yeni dönemde enflasyonla mücadelede daha etkin adımlar atılmasını kolaylaştıracak önlemler alınacak.



Düşük enflasyonla birlikte sürdürülebilir bütçe açığı ve düşük cari açık için altyapı kurulacak. Finansal mimari buna göre şekillendirilecek.



Reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırıcı adımlar, iş ortamının iyileştirilmesi, rekabetin ve serbest piyasa ortamının desteklenmesi de yeni ekonomi paketinin öncelikleri arasında olacak.

