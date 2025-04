Ekonomide Trump depremi: Resesyon riskinde büyük artış

ABD Başkanı Donald Trump’ın çok sayıda ülkeye yeni gümrük vergisi tarifeleri açıkladığı 2 Nisan “Kurtuluş Günü”nden bu yana küresel ABD ve dünya ekonomisinde resesyon (durgunluk) riskinin yüzde 40’tan yüzde 60’a yükseldiği açıklandı.



Business Insider’ın haberine göre, JPMorgan’dan Bruce Kasman, beraberindeki bir dizi ekonomistle birlikte müşterilerine ilettikleri araştırma notunda, çarşamba günü yapılan tarife açıklaması karşısında ekonominin resesyona girme riskinin 20 puan artış gösterdiği uyarısında bulundu. Trump, tüm ülkelerden yapılacak ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirirken, bazı ülkeler için bu oran yüzde 60’a kadar çıkmış, yeni düzenlemeden etkilenenler arasında Çin, Japonya ve Avrupa Birliği (AB) de yer almıştı.



“TİCARET POLİTİKASI BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA AZ DOST CANLISI”



JPMorgan üst düzey küresel ekonomi uzmanı Kashman’in “Kan akacak” (There will be blood) başlıklı notunda, ABD’nin yıkıcı politikalarının bu sene küresel ekonomi görünümüne yönelik en büyük risk olduğuna dikkat çekildi. Notta, “Son haberler, ABD ticaret politikasının iş hayatına karşı beklediğimizden daha az dost canlısı bir hale büründüğünü gösteriyor” değerlendirmesine yer verildi.



Bankacılık devi JPMorgan ekonomistleri, tarifeleri “temel bir düzeyde” ithal edilmiş ürün satın almalarına yönelik işlevsel bir vergi artışı olarak tarif etti. Yeni açıklama öncesinde Business Insider’a konuşan ekonomistler ve tedarik zinciri uzmanları, Trump’ın tarife planının yol açacağı ithalat maliyet artışlarının kahve ve şekerden araç ve elektronik cihazlara kadar çok geniş yelpazede fiyat artışlarına sebep olacağı uyarısında bulunmuştu.



“ABD VE MUHTEMELEN DÜNYA EKONOMİSİ RESESYONA GİREBİLİR”



JPMorgan analistleri, daha önce yapılan gümrük vergisi artışlarıyla da birlikte bu hafta yapılan açıklamanın ABD’deki ortalama vergi oranını yaklaşık yüzde 22’den tahminen yüzde 24’e yükselttiğini, bunun da ABD’de üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değerinin yaklaşık yüzde 2,4’üne tekabül ettiğini ifade etti.



JPMorgan’ın araştırma notuna göre, bu boyutta bir artış İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yapılan en yüksek vergi artışı ile eşit düzeyde. “Dolayısıyla, bu şekilde devam etmesi halinde bu politikaların ABD ve olasılıkla küresel ekonomiyi bu sene resesyona itebileceğini vurguluyoruz” denilen notta, bu gelişmelerin 2025 yılında resesyon riskini yüzde 60’a yükselttiğine vurgu yapıldı.