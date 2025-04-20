Ekonomide Trump etkisi: DHL, ABD’ye yüksek ücretli teslimatları askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tarifelerine dair politikası lojistik sektörünü de olumsuz etkiledi. DHL Express, Trump’ın yeni tarifelerinin ve bununla beraber gelen daha sıkı gümrük kontrollerinin ardından gümrükteki bürokraside yaşanan “önemli artış” sebebiyle ABD’ye yapılan, 800 ABD dolarından daha pahalı olan teslimatları askıya aldığını açıkladı.



BBC’nin haberine göre, şirket, pazartesi günü tüm ülkelerdeki şirketlerden ABD’deki müşterilere yapılan teslimatları “ikinci bir duyuruya kadar” geçici olarak askıya aldı. İşletmeler arasındaki teslimatların süreceğini belirten şirket, bunlarda da gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu.



SEBEP, SIKI KONTROLLERİN GETİRDİĞİ GECİKME



Daha önce değeri 2 bin 500 dolara kadar olan paketler, minimum evrak işlerinin ardından ABD’ye girebiliyordu. Şirket, Trump’ın tarifeleriyle birlikte uygulamaya alınan daha sıkı gümrük kontrolleri sebebiyle söz konusu fiyat sınırını aşağı çekti. Şirketten yapılan açıklamada, bu değişikliğin “saat başı ilgilenilen resmi gümrük işlemlerinde bir artışa yol açtığı” ifade edildi.



DHL, artışla başa çıkmak için çalıştıklarını ancak değeri 800 dolardan fazla olan paketlerin hangi ülke ya da bölgeden geliyor olursa olsun birden fazla gün gecikme ile karşı karşıya kalabildiğini belirtti. Şirket, ABD’ye minimum kontrolle gönderilebilen, 800 doların altındaki paketleri teslim etmeye devam edeceklerini bildirdi.



Öte yandan, Beyaz Saray, özellikle Çin ve Hong Kong’dan gönderilenler olmak üzere 2 Mayıs’tan itibaren 800 dolardan daha ucuz paketler için de daha sıkı kontroller getirmeye hazırlanıyor. Bu durumun Shein ve Temu gibi firmaları etkilemesi bekleniyor. Her iki şirket de “küresel ticaret kuralları ve tarifelerdeki değişiklikler sebebiyle” fiyat artışına gideceği uyarısında bulunmuştu.

