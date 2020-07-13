Ekonomide V çıkışın ilk sinyalleri geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜİK tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi rakamlarını değerlendirdi. Sanayide çarkların yenidne hızlanmaya başladığını belirten Albayrak, V çıkışın ilk sinyallerinin geldiğini söyledi.

ntv.com.tr 13.07.2020 - 12:29

Ekonomide V çıkışın ilk sinyalleri geldi

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SON DAKİKA: Mayıs ayı cari denge rakamları açıklandı

SON DAKİKA: Mayıs ayı cari denge rakamları açıklandı

TÜİK: Mayıs ayı yıllık Sanayi üretimi endeksi yüzde19.9 azaldı

TÜİK: Mayıs ayı yıllık Sanayi üretimi endeksi yüzde19.9 azaldı

TÜİK Mayıs ayına yönelik Sanayi Üretim Endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre sanayi üretimi yıllık %19,9 azalsa da sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde yüzde 17,4 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜİK tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi rakamlarını değerlendirdi.

Twitter'dan bir açıklama yapan Albayrak, "Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük." ifadelerini kullandı.

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