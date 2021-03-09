Ekonomide yeni torba yasa hazırlığı (Hacizli satışa düzenleme geliyor)

TBMM'de hazırlıkları süren ve bir çok bakanlığı ilgilendiren torba yasa teklifi üzerindeki çalışmalar sürüyor.



Yasanın taslak metnine göre, hacizli satışa yeni düzen geliyor.



Buna göre, hacizli malların açık artırma yolu ile satılması sırasında, açık artırmaya katılacaklardan mala biçilen değerin yüzde 5'i oranında teminat alınacak



Hacizli malı almaktan vazgeçen veya malın bedelini belirtilen süre içinde vermeyen müşteri, ihaleye ilişkin zararları karşılamak zorunda olacak.



Hacze konu olan menkul ve gayrimenkuller de açık artırma ile elektronik ortamda satılabilecek.



YASA AKARYAKIT SATIŞINA DA YENİ KURALLAR GETİRİYOR



Kayıt dışılığa sebep olacak şekilde belgesiz olarak akaryakıt alım satımı yapanlar, sattıkları akaryakıtların belgelerini başka firmalar veya kişiler adına düzenleyenler ile bu belgeleri kullananların fiilleri kaçakçılık suçları kapsamına alınıyor.



Ayrıca akaryakıt dağıtıcıları, herhangi bir dağıtıcıdan aldığı akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacaklar.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilecek lisanslar ise bundan sonra "vergi borcu olmaması" şartına bağlı olacak. Vergi borcu olanların lisans talepleri kabul edilemeyecek.



ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA YENİ KONTROL SİSTEMİ DE GELİYOR



Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren, satışlara ait mali bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

