Ekonomik güven endeksi nisan ayında tarihi seviyelere düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 44,1 azalarak 51,3'e geriledi. Endeksteki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.



Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre nisanda yüzde 5,8 azalarak 54,9'a, reel kesim güven endeksi yüzde 36,8 azalarak 62,3'e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 50,1 gerileyerek 46,1'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 26 azalarak 75,2'ye, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 42,2 düşerek 44,7'ye geriledi.



TARİHİN EN DÜŞÜK EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ



2007 yılından itibaren açıklanmaya başlayan ekonomik güven endeksinde bu ay gelen 51,3'lük seviye en düşük değer olarak gerçekleşti. Endekste bir önceki en düşük seviye 2008 kasım ayında 61,2 olmuştu.



Ekonomik güven endeksi, Türkiye'de yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle birçok sektörde çalışmalara ara verildiği veya uzaktan çalışma yöntemiyle işlerin yürütüldüğü nisanda aylık bazda yüzde 44,1 azalarak 51,3'e düştü.



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