Ekonomistler Trump’a meydan okudu: Bine yakın isimden tarife karşıtı deklarasyon

Aralarında Nobel ödüllü iki ismin de olduğu ekonomistler ortak bir mektuba imza atarak ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tarifelerine ilişkin politikasını eleştirdi.

20 Nisan Pazar günü itibarıyla 997 kişinin imzasının bulunduğu “tarife karşıtı deklarasyonda” Trump’ın tarife politikasının “yanlış yönlendirme” sonucunda atılan bir adım olduğuna işaret edildi, bunun ABD’nin kendi kendisini maruz bırakacağı bir ekonomik durgunluğa (resesyon) yol açacağı uyarısında bulunuldu.



“TARİFE POLİTİKASININ CEREMESİNİ İŞÇİLER ÇEKECEK”



Business Insider haber sitesinin aktardığına göre, Trump yönetiminin “ticarete zarar veren tutarsız politikalarını” geriye döndürme süresinin dolmak üzere olduğuna dikkat çekilen ortak mektupta, “Tarife politikasından yana olanlar, bu önlemleri ‘ekonomik özgürleşme’ eylemleri olarak lanse ediyor. Fakat tarifeler bunun yerine Amerika’nın öncülüğündeki insan özgürlüğü ve refah çağını başlatan özgürlük ilkelerini tersine çeviriyor” uyarısı yapıldı.



“Mevcut ABD yönetiminin tarifelerinin sıradan Amerikalıların karşı karşıya kaldığı ekonomik şartların yanlış anlaşılmasından kaynaklandığına” dikkat çeken ekonomistler, “Amerikalı işçilerin bu yanlış yönlendirme sonucu hayata geçirilen politikaların ceremesini çekeceği, bu yükün ise kendisini artan fiyatlar ve kendi kendine ortaya çıkarılan bir resesyon olarak göstereceği” yorumunu yaptı.



MEKTUBA KİMLER İMZA ATTI?



ABD Başkanı Trump, başta Çin olmak üzere çok sayıda ülkeye karşı çeşitli ve değişen oranlarda başlattığı tarife politikasının ticaret açığını tersine çevirmeyi amaçladığını söylüyor. Trump’a göre, söz konusu politika ABD’nin üretim sektörünü de canlandırma amacı taşıyor. Trump, bu ay başında yaptığı bir açıklamada, “geçiş sürecinde bazı sorunların olabileceğini” kabul etmiş ancak ABD’nin bu yolda devam edeceğinin sinyalini vermişti.



Trump’ın tarife politikasını eleştirerek ortak mektuba imza atan isimler arasında Nobel ödüllü ekonomistler James Heckman ve Vernon Smith, ekonomist ve eski Cumhuriyetçi Teksas senatörü Phil Gramm ve eski başkan George W. Bush döneminde Ekonomi Danışmanları Konseyi’nin başkanlığını yürüten N. Gregory Mankiw gibi isimler yer aldı. Ekonomistler, mektuplarında “kendi dünya görüşlerinin sonunda galip geleceği konusunda iyimser olduklarını” da ifade etti.

