EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında

5 Ocak'ta başlayan EKPSS tercih başvuruları için verilen süre 13 Ocak tarihinde sona erdi. Tercih sürecini başarılı bir şekilde gerçekleştiren adayların, sonuç beklentileri arttı. ÖSYM tercih ve sınav tarihlerini yayınladığı takvimle paylaşıyor.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçen yıl başvuruları 14 Ocak'ta sona eren EKPSS yerleştirme sonuçları 17 Şubat 2022 tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl da EKPSS tercih sonuçlarının şubat ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.



TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Yapılacak değerlendirmelerin ardından 2023 EKPSS tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Sonuçlara ÖSYM sonuç internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişebilecek.

