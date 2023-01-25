EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında

Engelli Kamu Personeli (EKPSS) Yerleştirme tercihleri 5 Ocak'ta başlayıp 13 Ocak'ta sona ermişti. Başvuru sürecinin ardından EKPSS tercih sonuçları için nefesler tutuldu. Tercihlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren adaylar arasından kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirmesi yapılacak. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında

5 Ocak'ta başlayan tercih başvuruları için verilen süre 13 Ocak tarihinde sona erdi. Tercih sürecini başarılı bir şekilde gerçekleştiren adayların, sonuç beklentileri arttı. tercih ve sınav tarihlerini yayınladığı takvimle paylaşıyor.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında - 1

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçen yıl başvuruları 14 Ocak'ta sona eren EKPSS yerleştirme sonuçları 17 Şubat 2022 tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl da EKPSS tercih sonuçlarının şubat ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yapılacak değerlendirmelerin ardından 2023 EKPSS tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Sonuçlara ÖSYM sonuç internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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