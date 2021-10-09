El Salvador'da Bitcoin hesabı sayısı, banka hesabı sayısını geçti

Eylül ayının ilk haftasında Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador’da, bir ay içerisinde Bitcoin hesabı sayısı, banka hesabı sayısını geçti.

Haberler - ntv.com.tr 09.10.2021 - 12:30

El Salvador'da Bitcoin hesabı sayısı, banka hesabı sayısını geçti

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7 Eylül’de birimi ’i yasal statüye alarak resmi para birimi ilan eden El Salvador’da, hükümetin ya verdiği destek sonuçlarını verdi.

Ülkede, sadece bir ay içerisinde cüzdanı sayısı, kişisel banka hesabı sayısını geçti.

HÜKÜMET, PROGRAM GELİŞTİRDİ

Hükümetin Chivo adı verdiği dijital cüzdanıyla desteklediği ticareti, her geçen gün kolaylaşırken El Salvadorlular işlemlerini geliştirilen otomatik vezne makinesi (ATM) yardımıyla kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkenin 'i resmi para birimi olarak kabul edeceğini açıklamasının ardından genel itibarıyla şüpheyle karşılaşmış, ülkede muhalefet, bazı kişiler Chivo ATM makinelerinden birini tahrip etmişti.

YAKLAŞIK 1,5 KAT DAHA FAZLA

Bukele, nüfusun yüzde 46'sını oluşturan üç milyon kişinin Chivo bitcoin cüzdanını indirdiğini açıklarken, ülkede 2017 itibarıyla ülkenin yüzde 29’unun banka hesabı olduğunun altını çizdi.

Devlet Başkanı, El Salvadorluların, ABD dolarını ’e çevirdiğini ve yı ellerinde tuttuğunu bildirirken, 6 Ekim’de attığı tvitte ‘Gelen ABD Doları dört katına çıkıyor’ ifadelerini kullandı.

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