Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelere kredi desteği

SON DAKİKA HABERİ: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "KOSGEB'in Acil Destek Kredisini uygulamaya aldık. Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vereceğiz" dedi.

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Son dakika haberi! 

Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelere kredi desteği verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla KOSGEB'in Acil Destek Kredisini uygulamaya aldık. Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vereceğiz.

Üreten, değer katan ve istihdam oluşturan tüm girişimcilerimizin yanındayız. Sadece 2019 yılında 136 milyar liralık 5 bin 691 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu projeler tamamlandığında 210 binin üzerinde yeni istihdam olmasının önünü açmış olacağız.

ANTARKTİKA SEFERİ 9 ŞUBAT'TA

Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi 9 Şubat'ta İstanbul'dan hareketle başlayacak."

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM-VİDEO

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