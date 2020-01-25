Elazığ ve Malatyalı esnafa kredi ödemesi desteği (Bakan Pekcan açıkladı)

Ticaret Bakanı Ruhsar pekcan, "Deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya’da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarımızın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizleri TESKOMB tarafından ödenecektir" dedi.

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