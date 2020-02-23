Elazığ'a 19 bin yeni konut geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık." dedi.



Elazığ'da Önce çadır kentleri kurduklarını, drone ve İHA kullanarak hasar tespit çalışmalarına hemen başladıklarını hatırlatan Kurum, binin üzerinde personelle hasar tespit çalışmalarını 12 gün gibi kısa sürede tamamladıklarını vurguladı.



EN FAZLA ZEMİN ARTI 5 KAT

Yaraların sarılması adına çalışmaların sürdüğüne işaret eden Kurum, şöyle devam etti:



"Elazığ'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde, yerinde yaparken de zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek, mahalle kültürü diyeceğimiz, ecdadımızın bize bıraktığı o tarihi, kültürü, medeniyeti yansıtacak cumbalı, kemerli, Harput mimarisinden özümlenerek yapacağımız evleri inşa etmek üzere kollarımızı sıvadık. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çok önemli bir kentsel dönüşüm sürecini başlattık, ağır ve orta hasarlı binaların çok olması sebebiyle. Mustafa Paşa'da zaten iki binamız kendiliğinden yıkılmıştı. Bu mahallemizde bir kentsel dönüşüm süreci başladı ve yaklaşık 2 binin üzerinde bağımsız bölümü içeren projeyi Mustafa Paşa'da yürütüyoruz."



Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan ve etrafındaki 9 binayı incelediklerini, bunların da yıkılan binadan çok farklı olmadığını kaydeden Kurum, bunların bir kısmının ağır ve orta hasarlı olduğunu belirlediklerini, hızlı şekilde dönüşüm sürecinin başlatıldığını ve temel atma seviyesine gelindiğini aktardı.



Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşvikleriyle Elazığ ve Malatya'da eş zamanlı temelleri atacaklarını belirterek, yıl sonuna kadar projeleri etaplar halinde bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.



ÖRNEK PROJE OLACAK



Bakan Kurum, inşaatların ihalelerini her türlü detayı düşünerek şeffaf şekilde yürütmeye gayret gösterdiklerine dikkati çekerek, burada yaptıklarının ürün kalitesi ve mimarisiyle örnek olacağını söyledi.



Tüm Türkiye’ye örnek gösterilecek projeler olacağına işaret eden Kurum, şunları kaydetti:



"Projelerde yerel mimariden, malzemeden bahsediyoruz, inşallah o detayları kullanacağız. Kullanacağımız yerel ürünler şehrin ekonomisine de katkı sunacak. Projede yerel sektör, işçilik, malzeme ve mühendislik hizmeti alacak. Hak sahipliği ile ilgili çeşitli iddialar var. Kurduğumuz 28 mahallede ofislerimiz var, bu ofislerimizde vatandaşlarımızı detaylı şekilde bilinçlendiriyoruz.



Buradan tüm dünyaya mesaj vermek istiyoruz. Depreme nasıl hızlı müdahale edilir, deprem sonrası yapılacak işler nasıl hızlı, programlı, vatandaşlarımızla beraber gönül birliği içerisinde olur, tüm dünyaya Elazığ göstermiştir. Her Elazığlı kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu deprem sürecinde bizi kendilerinden biri olarak gördüler. Acılarını unuttular, dediler ki 'Vatan sağ olsun, devlet sağ olsun, ülkemiz sağ olsun' ve bu duruşu her noktada gördük. İnşallah sürecin sonuna kadar yapılması gerekeni beraber Elazığ’a layık bir şekilde yapacağız. Cumhurbaşkanımız, Elazığ ve Malatya üzerinde titriyor, gelişmeleri anlık takip ediyor. Kendisine bilgi veriyoruz. İlgili arkadaşlarımız ilk günden bugüne 7 gün 24 saat hizmet veriyor ve vermeye devam edecekler. Bu iş bitene kadar mesaimiz sürecek. Bu yaraları en kısa sürede gidereceğiz."

