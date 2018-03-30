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Elektriğe yüzde 2,89 zam

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Ekonomi
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EPDK, elektrik fiyatlarına 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere ortalama yüzde 2,89 zam yapıldığını açıkladı.

Elektrik fiyatlarına 1 Nisan'dan itibaren yüzde 2,89 zam yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, zammın, maliyet artışları ve döviz kurundaki yükselişten kaynaklandığını belirtti.

Yılmaz, maliyet artışlarının biriktirilerek yıl sonunda zam yapılmasının doğru bir uygulama olmadığını vurguladı.

EPDK Başkanı, ihtiyaç doğduğu zamanlarda küçük oranlı artışların tüketici ve sektör açısından daha doğru olduğunu söyledi.

Zamla birlikte konutlarda kullanılan elektriğin kilovatsaati37,10 kuruşa yükseldi.

Elektrikte yılbaşında da yüzde 8,8'lik artışa gidilmişti.

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