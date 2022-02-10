Elektrik dağıtım şirketleri yöneticileriyle 'afet' zirvesi

Bakan Fatih Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile afet durumlarına yönelik altyapı yatırımlarını görüşecek.

Haberler - NTV Haber 10.02.2022 - 13:53 | Son Güncelleme : 10.02.2022 - 13:57

Elektrik dağıtım şirketleri yöneticileriyle 'afet' zirvesi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle yarın bir araya gelecek.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Dönmez, Türkiye genelinde 21 dağıtım şirketinin temsilcileriyle yarın saat 14.00'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, son yıllarda yapılan altyapı yatırımları ve mevcut durumu görüşecek.

Görüşme kapsamında, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları masaya yatırılacak.

Şirket yetkililerinin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapmaları bekleniyor.

Bakan Dönmez ayrıca, şirket yetkililerinden 2022'de yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alacak.

ISPARTA'DA KESİNTİ

Geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle Isparta'ya iki gün boyunca elektrik verilememişti. Kentte hayatı durma noktasına getiren kesinti tepki çekmişti.

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