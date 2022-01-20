Elektrik fatura yardımı olarak da bilinen tüketim desteği Elektrik desteği almak isteyen ihtiyaç sahiplerinin elektrik faturası ile PTT şubelerine gitmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıl 137,33 TL olarak belirlenen fatura yardımı bu sene için 206 lira olarak açıklanmıştı. Peki elektrik ve doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır ve kimler yararlanacak? Yeni yılla birlikte doğalgaza yüze 25, elektriğe ise yüzde 50 zam geldi. Elektrikte 150 kilovatsaatin üzerindeki kullanımlarda ise yüzde 125 zamlandı.Geçtiğimiz yıl Elektrik Tüketim Desteği'nden faydalananlara 2 buçuk milyar liradan fazla destek sağlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha Elektrik Tüketim Desteği kapsamına alacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Elektrik tüketim desteği programı kapsamında son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Elektrik desteği programının kapsamının kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için de genişletiyoruz. 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha bu kapsama alıyoruz" açıklamasında bulundu. Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor.Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar destek veriliyor. Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.ELEKTRİK DESTEĞİ NE KADAR?Evde yaşayan kişi sayısı Yardım Tutarı (TL)1-2 kişi 1033 kişi 137,334 kişi 171,675 kişi 206