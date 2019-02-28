Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türk vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin asgari ihtiyaçlarının karşılanması için elektrik tüketim desteği verilmesi amaçlanıyor.



Bu kapsamda, düzenli yapılan sosyal yardımlar veya aylıklardan faydalandırılan hanelerden Türk Vatandaşı hak sahiplerine, hak sahipliği kriterlerini kaybedinceye kadar elektrik tüketim desteği sağlanacak.



Elektrik tüketim desteği kapsamında bulunan hanelere, hanedeki kişi sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutara kadar destek verilecek.

Elektrik tüketim desteği kapsamında aktarılacak tutarların hesaplanmasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından onaylanan elektrik faturalarına esas tarife tablolarında alçak gerilim seviyesinden bağlı mesken abone grubu için belirlenmiş bedeller ile pay, fon ve vergilerin mesken haneler için uygulanan tavan oranları dahil edilerek kilovatsaat başına ortaya çıkan birim bedel dikkate alınacak.

"1 MART İTİBARIYLA BAŞLAYACAK"



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesinin 1 Mart itibarıyla başlayacağını bildirdi.



Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ihtiyaç sahibi ailelere devlet tarafından aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketim desteği verileceğini" duyurduğunu hatırlattı.



ÖDEMELER PTT ARACILIĞI İLE YAPILACAK



2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesinin 1 Mart itibarıyla başlayacağını belirten Selçuk, ödemelerin PTT aracılığı ile yapılacağını ifade etti.



Destek miktarının, evde yaşayan kişi sayısına göre "40 lira 31 kuruş ve 80 lira 63 kuruş arasında değişeceğini aktaran Selçuk, "Buna göre, 1-2 kişi 75 kilovatsaat, 3 kişi 100 kilovatsaat, 4 kişi 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kilovatsaat elektrik desteği verilmiş olacak." bilgisini paylaştı.



Selçuk, elektrik desteği ödemesi çalışmalarına katkılarından dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Bakanlık olarak sosyal yardımlar konusunda ciddi bir mesai harcıyor, aktif hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yardımlar ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin, yaşlılarımızın, engellilerimizin, vatandaşlarımızın her anlamda her zaman yanında olmaya, elinden tutmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sevinçlerini görmek, yüzlerini güldürmek her şeye değer."



Bakan Selçuk, elektrik desteğinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.



ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİNİN FİNANSMANI



Elektrik tüketim desteği, öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları kullanılarak yapılacak.



Fon kaynaklarının yeterli olmaması durumunda ödeme için ihtiyaç duyulan tutar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine konacak ilave ödenekten karşılanacak.



Elektrik tüketim desteğinin uygulanma yöntemi, kapsamda olan düzenli yardım programları ve aylıklar ile verilecek destek miktarının hanedeki kişi sayısı kriterine göre belirlenmesi ve desteğe ilişkin diğer hususlara dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek.



Elektrik tüketim desteği kapsamında yapılan ödemeler, diğer sosyal yardımlar ve aylıklar için yapılacak muhtaçlık hesaplaması ile genel sağlık sigortası gelir tespitinde gelir olarak dikkate alınmayacak.