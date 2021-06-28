Elektrik tüketiminde yılın rekoru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Haziran'da saatlik bazda en yüksek tüketim 46 bin 742 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 515 megavatsaatle 07.00'de kaydedildi.



Aşırı sıcaklar nedeniyle artan klima kullanımının etkisiyle 25 Haziran'da 963 bin 983 megavatsaatle yılın en yüksek elektrik tüketim seviyesine ulaşılırken, günlük ortalama elektrik tüketimi de yaklaşık yüzde 8 arttı.

YILIN EN YÜKSEK ÜRETİMİ



Aynı gün elektrik üretimi de 969 bin 204 megavatsaatle yılın en yüksek üretimi olarak kayıtlara geçti.



Öte yandan, hafta sonu elektrik tüketimi daha düşük seyretse de 26 Haziran Cumartesi günü tüketim bir önceki haftanın aynı gününe göre yüzde 11 artışla 932 bin 426 megavatsaat oldu.



Hava sıcaklığı, söz konusu tarihlerde yurdun güney kesimleri başta olmak üzere birçok ilde 35-40 dereceye ulaştı ve klima kullanımının artmasında etkili oldu.