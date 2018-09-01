Elektrik fiyatı artışına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı. Zam bugünden itibaren geçerli olacak. Bu düzenlemeyle elektrik fiyatlarına üst üste iki ay zam gelmiş oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu elektriğe geçen ay da aynı oranda zam yapmıştı.
Sektör kaynakları zammın gerekçesini döviz kuru ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz maliyetindeki artış olarak bildirdi . Botaş da bugünden geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatını yüzde 9 artırdı.
Doğalgaza geçen ay da yüzde 9 zam yapılmıştı.
Elektrik ve doğalgaza zam
NTV HaberEkonomi
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam geldi. Elektrik fiyatları konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14 oranında arttı . Doğalgazda artış oranı da yüzde 9.
Elektrik fiyatı artışına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı. Zam bugünden itibaren geçerli olacak. Bu düzenlemeyle elektrik fiyatlarına üst üste iki ay zam gelmiş oldu.