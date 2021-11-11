Elektrikli araç üreticisi Rivian'ın hisseleri yüzde 30 arttı

Amazon ve Ford tarafından desteklenen bir elektrikli araç girişimi olan Rivian hisseleri, borsaya açıldıktan sonra beklentilerin de üzerine çıkarak firmanın piyasa değerini 100 milyar dolara taşıdı.

CNBC'de yer alan habere göre Amerikan elektrikli araç şirketi, halka arzını 78 dolar ile fiyatlandırdı ve hissenin ilk işlemi, ilk halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 37 fazlası ile 106,75 dolardan yapıldı.

Nasdaq’ta "RIVN" sembolü altında işlem gören Rivian, hızla büyüyen elektrikli araç (EV) pazarından yararlanmak isteyen yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

Yatırımcılar bu artışın devam edip etmeyeceğini görmek için perşembe gününü de izlemeye devam edecek.

Amazon, 2030 yılına kadar 100.000 Rivian aracının teslim edilmesini öngörüyor. Gelecek yıl 10.000 yeni Rivian-Amazon teslimat aracınının yola çıkması planlanıyor.

Filo işinin yanı sıra Rivian, tamamen elektrikli bir pikap olan R1T ile Tesla, GM ve Ford'u geride bıraktı. Şirket, 7 yolculu bir elektrikli SUV olan R1S'i aralık ayında piyasaya sürmeyi planlıyor.