Elektrikli araçlara talep artıyor

Elektrikli araçların gelişimini NTV'de yayınlanan Sektör Enerji programında değerlendiren Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, "TOGG'un gelmesiyle beraber aslında dijitalleşme hız kazanacak. Yıl sonuna kadar yollarda 60 bin elektrikli araç olması bekleniyor. Önümüzdeki yıl ise beklentilerin de üzerinde bir seviyeye ulaşılması öngörülüyor. Türkiye, bu anlamda gerekli altyapıları çok hızlı oluşturabilen bir ülke. Geçen sene şarj için 3 operatördük, şu anda 25'e yakın operatör var. " dedi



Enerjide Dijitalleşme Derneği Başkanı Elif Düşmez Tek, elektrikli araçlara yönelik talebin hızla artacağını dile getirdi. Tek, "Yeni bir teknolojinin hayatımızı girmesinde kritk bir yüzde 5 eşiği var. Elektrikli araçlarda bu yüzde 5'i aştık. Bu tarihi bir dönüm noktası. Elektrikli araçlarda %6 seviyelerini görüyoruz. Hatta elektrikli araçların payı Eylül'de yüzde 13,5 oldu. 4 yıl içerisinde bu oran yüzde 25'lere çıkacak." ifadelerini kulland