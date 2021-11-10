Elektrikli otomobile geçiş: Otomotiv devleri yarım trilyon dolardan fazla harcamayı planlıyor

Salınan karbon ile iklim krizinin her geçen gün daha da kötüye gittiği dünyada, otomobil devleri fosil yakıt ile çalışandan elektrikli otomobile geçiş takvimlerini açıklamaya devam ediyor.

Dünyanın en önemli otomotiv devlerinin birçoğu 2030 yılına kadar elektrikli otomobile geçişi tamamlamayı ya da önemli bir yol kat etmeyi planladığını açıklarken, yayımlanan yeni bir analizde elektriğe geçişin maliyeti ortaya kondu.

ÜÇ YIL ÖNCESİNE KADAR YATIRIM TAHMİNİ YAKLAŞIK 2 KAT ARTTI

Analizde, küresel otomobil üreticilerinin 2030 yılına kadar elektrikli araçlara ve bu araçların pillerine yarım trilyon dolardan fazla harcamak üzere yatırımlarını artırmayı planladığı belirtildi.

Reuters tarafından yapılan analizde, yaklaşık üç yıl önce yapılan analizin tekrarlandığı ve o dönem çıkan 300 milyar dolar maliyetin yaklaşık 2 katına çıktığı vurgulandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA TALEBİN DÜŞÜK OLMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Otomobil üreticilerinin önümüzdeki beş ila 10 yıl içinde yeni elektrikli pille çalışan araçlar geliştirmek, üretmek ve içten yanmalı motorlardan uzaklaşmak için tahmini 515 milyar dolar harcamayı planladığının altı çizilen raporda, sektör yöneticilerinin ve ilgililerinin elektrikli otomobillere yönelik tüketici talebinin, önemli ek teşvikler, şarj altyapısı ve şebeke kapasitesi için daha fazla harcama yapılmadığı takdirde beklentilerin çok altında kalmasından endişe ettiği bildirildi.

Şirket açıklamalarından, yatırımcı sunumlarından ve düzenleyici dosyalardan derlenen yatırım verileri analizinde, elektrikli araçlara yapılan otomobil endüstrisi yatırımlarının 2025 yılına kadar 330 milyar dolara ulaşacağı aktarılırken bu rakamın 2020 yılı itibarıyla 225 milyar dolar olduğunun altı çizildi.