Elektrikli otomobillere yeni vergi

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme ile birlikte, ithal elektrikli otomobil modellerinden yüzde 10 ek vergi alınacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 8703.80.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP), “Sadece elektrik motorinden tahrikli olanlar” başlığı altındaki yeni elektrikli araçların GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkelerinden ithalatında yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi alınacak.

ELEKTRİKTE ÖTV DÜZENLEMESİ

Haziran ayında elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarında da bir düzenleme yapılmıştı. Düzenleme öncesinde motor gücü 85 kW’yi aşmayan elektrikli araçlardan yüzde 10, 85 kW ila 120 kW arası olanlardan yüzde 25, 120 kW ve üstü olanlardan ise yüzde 60 oranında bir ÖTV alınıyordu.

Düzenleme sonrasında motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL’yi aşmayan elektrikli otomobiller için yeni vergi oranı yüzde 10, diğerleri için yüzde 40 olarak belirlendi. Ayrıca, motor gücü 160 kW’ı geçen araçların, matrahı 750 bin TL’yi aşmıyor ise yüzde 50, diğerleri için ise yüzde 60’lık bir ÖTV alınmasına karar verildi.