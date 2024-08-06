Elektrik maliyetlerini düşürmenin yolları: Reges Elektrik ile hesaplı elektrik tedariki

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik fiyatlarına 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle zam yaptığını açıkladı. Zamlar sonrası, mesken aboneleri için yüzde 38, tarımsal faaliyetler için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü için düşük kademede yüzde 38, yüksek kademede ise yüzde 20 oranında artış yapıldı.

Yeşil Tarife’de de yüzde 0,57 oranında bir artış gerçekleşti. Ancak sanayi grubu bu zamların dışında tutuldu.

Elektriğe yapılan son tarife zamlarıyla birlikte yıllık 1 milyon kWh üstü tüketimin aylık ortalama 300 bin TL elektrik faturasına karşılık geldiğini belirten Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Enver Altuncu, konuyla ilgili değerlendirmelerini aktarırken, ticari ve sanayi işletmelerinin elektrik maliyetlerini optimize etmelerini amaçlayan hizmetlerini de paylaştı.



"PTF, ELEKTRİK ÜRETİMİ VE MALİYETİNİ DOĞRUDAN ETKİLEDİ"



Enver Altuncu, “Elektrik tüketimine dair yapılan son tarife zamlarıyla birlikte birçok ticarethane, olumsuz etkilendi. Halihazırda döviz kurlarındaki dalgalanmalarla mücadele eden işletmeler, zamların enflasyonla kompleks ilişkisi içinde farklı politikalar uygulamak zorunda kalıyor.

Bu fiyat artışları, yıllık 1 milyon kWh altı tüketimi olan bir işletmenin elektrik faturalarını ortalama 300 bin TL’ye kadar çıkardığı bir durumu beraberinde getiriyor. Yıllık 1 milyon kWh üstü tüketimi olan işletmeler ise, Elektrik piyasasında önemli bir rol oynayan PTF (Piyasa Takas Fiyatı) tavan fiyatı artışı nedeniyle doğrudan etkilendiler.

PTF artışı Elektrik üretimini ve maliyetini doğrudan etkileyerek, zam oranlarının artmasına katkıda bulundu. Bu yüksek maliyetler, özellikle ticarethaneler ve sanayi işletmeleri için büyük bir yük oluşturuyor.

Yıllık 4 milyon TL’ye denk gelen elektrik faturaları karşısında artan maliyetleri ve kârları arasındaki dengeyi sağlayabilmek için ürün ya da hizmetlerindeki fiyatları değiştirerek doğrudan ya da dolaylı olarak tüketiciye yansıtabiliyor. Ancak bu tür maliyet artışlarının makro ekonomik dengeleri de etkilediğini unutmamak gerekiyor." dedi.



"ZAMLAR, REKABETÇİ ORTAMDA ÇOK İŞ YAPIP ÇOK ELEKTRİK TÜKETEN SEKTÖRLERİ ETKİLİYOR"



Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Enver Altuncu, "Bu politika ve stratejilerin uygulanması, işletmelerin bir süre elektrik zamlarına karşı direncini artırabilir ve maliyetlerini etkili bir şekilde yönetmelerini sağlayabilirken; piyasayla birlikte fiyat yükselterek ilerlemek uzun vadede çözüm getirmeyebiliyor. Bunun yerine enerji verimliliğini artırmaya odaklanmak, yeni enerji satın alma stratejileri geliştirmek, alternatif enerji kaynakları bulmak daha sürdürülebilir bir çıkış yolu olarak değerlendirilebilir." diyerek elektrik zamlarından en çok etkilenen sektörlere dair de şunları paylaştı:



Tarife zamlarından en çok etkilenen ticarethanelerin ortak özelliklerine baktığımızda; iş süreçlerinde ya da faaliyetlerinde genellikle yüksek enerji tüketen, rekabetçi bir ortamda iş yapan, fiyat hassasiyetiyle birlikte kâr marjları doğrudan risk altına girenlerin bulunduğunu görüyoruz.

Örneğin; üretim süreçlerinde büyük miktarda elektrik enerjisi kullanan sanayi sektörü, elektrik maliyetlerinin yüksek olduğu durumlarda kâr marjları düşebilen perakende mağazaları, seracılık ve sulama sistemleri gibi konularda elektriği çok kullanan ve %30’luk zam dilimindeki tarım sektörü, maliyet kontrol mekanizmasını piyasa koşullarına uyarlamak zorunda kalan otel, restoran gibi işletmelerin yer aldığı %38 ila %20’lik zam dilimindeki hizmet sektörü elektrik zamlarından iş modeline göre farklı şekilde etkilenebiliyor. Bu noktada bizim gibi elektrik tedarikçileri, ticarethanelerin uzun vadede maliyet yönetimi stratejilerini destekliyor."



"ENERJİ MALİYETLERİNİ OPTİMİZE ETMELERİNİ SAĞLIYORUZ"



Hem küresel hem de yerel ekonominin gidişatıyla birlikte günden güne artarak değişkenlik gösteren tarifeler karşısında müşterilerinin yanında yer alan elektrik tedarikçilerinin işletmelere birçok fayda getirdiğini aktaran Enver Altuncu, "Doğru elektrik tedarikçisi ile anlaşmak, ticari işletmelerin gider kalemlerinden tasarruf ederken verimliliklerini artırıyor.

Reges Elektrik olarak biz de, işbirliği yaptığımız tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş elektrik tedarik anlaşmaları ile enerji maliyetlerini optimize etmelerini sağlıyoruz." şeklinde konuştu.



"YÜKSEK STANDARTLARIMIZI LİSANSIMIZLA KANITLIYORUZ"



Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Enver Altuncu, "Ticari işletmelerin yüksek elektrik faturalarıyla karşılaşması, bizim gibi tedarikçileri iş dünyasının kilit taşı olarak konumlanmasını sağlıyor. Çünkü tarife zamları, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin kârlılığını tehlikeye atıyor. Halihazırda küresel enflasyonist baskıyla mücadele eden KOBİ’lerin giderlerindeki bu artış dirençlerini kırıyor." diyerek değerlendirmelerine şunları ekledi:



"Bu zorlu süreçte müşterilerimiz için esnek fiyat politikaları oluşturuyor, maliyetlerini sabitliyoruz. Bütçelerini korumalarına yardımcı oluyoruz. Güvenilir ve kaliteli elektrik sağlama konusundaki yüksek standartlarımızı, EPDK tarafından 10789-16 sayılı Kurul Kararı ile verilmiş olan elektrik tedarik lisansımızla ortaya koyuyoruz.

Bu yaklaşımımızla, 2 yılda şirketimizi 25 kat büyütmeyi başardık. İndirimli elektrik tedariğinin yanı sıra; zamlardan etkilenmeyen sabit fiyat anlaşmaları, yeşil enerji sertifikaları, I-REC ve karbon belgeleri konusunda da müşterilerimize destek olmayı sürdürüyoruz."

"2025'TE EN ÇOK ETKİLENECEK ALANLAR: ÇİMENTO, DEMİR-ÇELİK, TEKSTİL, ELEKTRİK"



Enver Altuncu, "2025 itibarıyla da karbon uygulamalarından etkilenecek sektörler arasında başta; çimento, demir-çelik, tekstil, elektrik, gübre ve hidrojen geliyor. Bu sektörlerin yeşil enerji kullanımlarını belgelemelerine yardımcı olarak hem çevreye duyarlılıklarını göstermelerini hem de ek maliyetlerden kaçınmalarını sağlıyoruz. İndirimli elektrik tedarikimizle, enerji piyasasının yapısal sorunlarını %100 müşteri memnuniyeti yaklaşımıyla çözerek ülke ekonomimize katkıda bulunan her işletmenin çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullanırken, iş süreçleri hakkında da bilgi verdi.



"ENERJİ MALİYETLERİNİ ENDİŞE KAYNAĞI OLMAKTAN ÇIKARDIK"



Buna göre, Türkiye genelinde bini aşkın müşterisine avantajlı elektrik tedarik hizmeti sunan Reges Elektrik, güçlü finansman yapısı ve indirimli elektrik tedarikiyle, enerji maliyetlerinin düşürülmesi noktasında avantajlı çözümler sağlıyor. Bu yaklaşımımızla, 2 yıllık bir sürede şirketimizi 25 kat büyütmeyi başardık. Güvenilir ve kaliteli elektrik sağlama konusunda benimsediği misyon ile işletmeler için son derece kritik olan maliyetleri endişe kaynağı olmaktan çıkardık."