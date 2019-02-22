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Elektrikte "tarımsal faaliyetler tarifesi" uygulaması devreye giriyor.



Şanlıurfa'da konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni uygulama hakkında şunları kaydetti:



"Çiftçilerimiz sulama ihtiyacını elektrik enerjisi kullanmak suretiyle yerine getirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Bakanlar Kurulu kararıyla tarımsal sulamada önemli bir destek kararı çıkmıştı. Bu uygulamayla ilgili bilgileri de yerinde almış olacağız. Bu arada müjdemiz var, tarımsal sulama tarife grubuna, diğer tarımsal faaliyetlerle uğraşan müşterileri de eklemiş olacağız. Onların bir kısmı, işletme, ticarethane kategorisinde yer aldığı için daha düşük tarifeli elektrik alıyorlardı. Özellikle hayvancılık faaliyeti yapan çiftçilerimiz de bundan sonra tarımsal sulamadaki elektrik tarife grubu avantajlarından yararlanmış olacak. Gerekli hazırlıkları tamamladık, hemen hemen bitmek üzere. En geç bir ay içinde uygulamayı başlatmış olacağız."

