Elma hasadından 25 milyon lira gelir bekleniyor

Muş'ta bu yıl elma hasadından 25 milyon lira gelir bekleniyor.

Elma hasadından 25 milyon lira gelir bekleniyor

Ovası'nda gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olmasından dolayı ayrı bir tat ve aromaya sahip olan elmanın hasadı yapıldı. Kentte 4 bin 512 dekarda üretimi yapılan hasadından 25 milyon lira gelir bekleniyor.

Elma hasadından 25 milyon lira gelir bekleniyor - 1

''TARIM YAPMAMAK İÇİN HİÇBİR MAZERETİMİZ YOK''

Valisi Avni Çakır, "Burası cennet gibi. Son derece güzel. Bulduğumuz yerden dahi elmaların kokusunu alıyoruz. Bu güzel ağaçlarını Muş'ta yetiştirmek durumundayız. Ekonomik olarak hem çiftçiye hem de ilimize ve ülkemize ciddi bir katkısı var. Muş, 5 ilçe ve 368 köyle geniş bir coğrafya. Türkiye'nin en verimli nehirlerinden bir tanesi elma bahçesinin kenarından geçiyor. İrili ufaklı onlarca suyumuz ve göletlerimiz var. Dolayısıyla tarım yapmamak için hiçbir mazeretimiz yok. Allah üretene her zaman karşılığını verir" dedi.

Elma hasadından 25 milyon lira gelir bekleniyor - 2

''4 BİN 512 DEKAR ÜZERİNDE YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILIYOR''

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ise ''İlimizde 4 bin 512 dekar üzerinde elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu yıl da özellikle hem iklim şartları hem de toprak yapısından dolayı iyi bir hasat alındı. 1650 ton üzerinde bir verim beklemekteyiz. Bunun da ilimize 25 milyon lira bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu hasadın hem üreticimize, hem 'umuza bereket ve hayır getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Polis ne zaman silah kullanır? Uzmanlar son günlerde yaşanan saldırıları değerlendirdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...