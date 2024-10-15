Muş Ovası'nda gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olmasından dolayı ayrı bir tat ve aromaya sahip olan elmanın hasadı yapıldı. Kentte 4 bin 512 dekarda üretimi yapılan elma hasadından 25 milyon lira gelir bekleniyor.

''TARIM YAPMAMAK İÇİN HİÇBİR MAZERETİMİZ YOK'' Muş Valisi Avni Çakır, "Burası cennet gibi. Son derece güzel. Bulduğumuz yerden dahi elmaların kokusunu alıyoruz. Bu güzel elma ağaçlarını Muş'ta yetiştirmek durumundayız. Ekonomik olarak hem çiftçiye hem de ilimize ve ülkemize ciddi bir katkısı var. Muş, 5 ilçe ve 368 köyle geniş bir coğrafya. Türkiye'nin en verimli nehirlerinden bir tanesi elma bahçesinin kenarından geçiyor. İrili ufaklı onlarca suyumuz ve göletlerimiz var. Dolayısıyla tarım yapmamak için hiçbir mazeretimiz yok. Allah üretene her zaman karşılığını verir" dedi.

''4 BİN 512 DEKAR ÜZERİNDE ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILIYOR''



İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ise ''İlimizde 4 bin 512 dekar üzerinde elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu yıl da özellikle hem iklim şartları hem de toprak yapısından dolayı iyi bir hasat alındı. 1650 ton üzerinde bir verim beklemekteyiz. Bunun da ilimize 25 milyon lira bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu hasadın hem üreticimize, hem Muş'umuza bereket ve hayır getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.