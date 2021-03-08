Elon Musk bir haftada 27 milyar dolar kaybetti

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın mart ayının ilk haftasında 27 milyar dolar zarar ettiği açıklandı.



Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre martın ilk haftasında, Tesla hisselerinin yüzde 16'dan fazla değer kaybetmesi nedeniyle SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk’ın 27 milyar dolar kaybettiği belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre, dünyanın en zenginleri listesinde birinciliği, 193 milyar dolar varlığa sahip Amazon kurucusu Jeff Bezos'a kaptıran Musk, 156.9 milyar dolarla ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan Elon Musk, hammadde sıkıntısı içine düşmemek için hızlı davranarak, elektrikli araçlar için gerekli olan hammadde nikel üreten madenlere ortak olmuştu.