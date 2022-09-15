Elon Musk Fed'e seslendi: Faiz indirin

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk Fed'in faiz indirimine gitmesi gerektiği söyledi.

Musk, 10 Eylül'de Twitter üzerinden Fed'in büyük bir faiz artırımına gitmesinin deflasyon yaratabileceğini belirtmişti.

Musk'ın söz konusu Tweet'i altında Fed'in para politikası tartışılmaya devam ederken bir kullanıcı 'Fed ne yapmalı' sorusunu yöneltti.

Dünyanın en zengin insanı ise buna karşılık 'Yüzde 0.25 indirmeli' cevabını verdi.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



FED faiz kararı toplantısı için geri sayım sürüyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından merakla beklenen FED faiz kararı toplantısı öncesinde, piyasalar tarafından faiz tahminleri yapılıyor.



Politika faizini bir önceki toplantıda 75 baz puan arttıran FED'in bu toplantı sonrasında yüzde kaçlık bir artış yapacağı merak konusu.



FED eylül ayı faiz kararı toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak.



PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Fed'in gelecek haftaki toplantısında, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlamaya başlarken, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor.



Nomura ve Citigroup gibi önde gelen bankaların faiz artırım beklentilerinin 100 baz puan yönünde olması dikkati çekiyor.