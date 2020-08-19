Elon Musk, salgın sürecinde servetini üç katına çıkardı

Yeni hesaplamalara göre ABD’nin en zengin 12 kişisi toplamda 1 trilyon dolarlık servete ulaştı. Özellikle pandemi döneminde bu isimler servetlerine 283 milyar dolar ekledi. Servetlerini katlayan isimler arasında Elon Musk’ın ayrı bir yeri var.

Tesla ve SpaceX kurucusu bu dönemde kişisel servetini üçe katlayarak en büyük sıçramayı yaşadı.

Teknoloji dünyasının patronlarının ağırlıkta olduğu listede dünyanın en zengin iş insanı Jeff Bezos, Microsoft kurucusu Bill Gates, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ve Google kurucuları Sergey Brin ile Larry Page dikkat çekiyor.



Forbes ile Bloombeerg'in milyarderler verilerinden oluşturulan bu listeye göre, ABD'nin en zengin 12 ismi martın 18’inden bugüne 283 milyar dolar ek servete ulaşırken yüzde 40 büyüdüler. Bu dönemde ABD hanehalkı gelirleri ise 1950’den beri en sert düşüşü yaşayarak yüzde 5.6 eridi.



Amazon CEO Jeff Bezos marttan bu yana 76.5 milyar dolar, Microsoft kurucularından Bill Gates 16.1 milyar dolar, Facebook CEO’su ve kurucusu Mark Zuckerberg 40.8 milyar dolar, Tesla ve SpaceX kurucusu ve CEO’su Elon Musk 48.5 milyar dolar, Microsoft’un eski CEO’su Steve Ballmer 18.8 milyar dolar, Oracle kurucusu Larry Ellison 11.9 milyar dolar, ve Google kurucusularından Larry Page 16.5, Sergey Brin de 16.5 milyar dolar yükseldi.

DÜNYANIN EN ZENGİN 4. KİŞİSİ OLDU



Business Insider'ın haberine göre Bezos, bu dönemde toplamda kişisel servetini en çok artıran isim olurken, sıçramalara bakışdığında ise Musk yüzde 228’lik büyüme ile kişisel servetini en hızlı artıran isim oldu. Musk'ın kişisel serveti pandemi öncesinde 24.6 milyar dolarken ağustosta 73.1 milyar dolar oldu.



Bu arada Musk ayrıca Tesla hisselerindeki yükseliş ile bir günde 8 milyar dolar daha ekledi kişisel varlıklarına ve dünyanın en zengin 4’üncü ismi oldu.

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