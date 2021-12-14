Elon Musk, Tesla hisselerinde satışa devam ediyor

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, dün yaptığı bildirim ile Tesla hisselerinde satış yapmaya devam ettiğini bildirdi. 906,5 milyon dolar değerinde Tesla hissesi daha sattı.

Haberler - Reuters 14.12.2021 - 09:53

Elon Musk, Tesla hisselerinde satışa devam ediyor

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, dün yaptığı bildirim ile hisselerinde satış yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Musk'ın yaptığı bildirime göre 934 bin 91 Tesla hissesini toplam 906,5 milyon dolar bedel ile sattı.

Hali hazırda 12 milyon Tesla hissesi satan Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı elindeki Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satacağı açıklamasını yerine getirmek için toplam 17 milyon hisse satması gerekiyor.

Bu arada Musk, 2,13 milyon Tesla hissesi için opsiyon kullandı.

Tesla hisseleri kasım ayındaki tepe noktasından bu yana yüzde 21 değer kaybetti.

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