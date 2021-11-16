Elon Musk, Tesla'da hisse satışlarına devam ediyor

Dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk, ABD'de vergi ödemek için Tesla hisselerinin satışını sürdürüyor. Milyarder iş insanı Musk 930 milyon dolarlık daha Hisse satışı yaptı.

Haberler - Reuters 16.11.2021 - 09:52

Elon Musk, Tesla'da hisse satışlarına devam ediyor

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SpaceX ve CEO'su , hisse senedi opsiyonlarını işleme koydu ve daha fazla Tesla Inc. hissesi satarak, şirket hisselerinin geçen hafta Mart 2020'den bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirmesine neden olan satış serisine devam etti.

Düzenleyici kuruluşa yapılan açıklamaya göre, dünyanın en zengin kişisi Musk, pazartesi günü yaklaşık 930 milyon dolar karşılığı 934 binden fazla hisse sattı.

Musk, Tesla'daki payının yüzde 10’unu satıp satmama konusunda açtığı alışılmadık Twitter anketinin hemen ardından geçen hafta 6,9 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmişti.

Bu satışlar Musk’ın 2,1 milyon adet opsiyonunu kullanmasından doğan vergileri ödemesine yardımcı olmak için kullanılmıştı.

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