Elon Musk, Twitter anketinden sonra 5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Elon Musk, ses getiren Twitter anketinin ardından 5 milyar dolarlık hisse satışı yaptı.



Musk'ın düzenleyici kuruluşa gönderdiği açıklamada, satışın hisse senetleri opsiyon işlemlerinden doğan vergi yükümlülüklerini karşılamak için yapıldığını duyuruldu.



Açıklamada ayrıca işlemlerin Eylül ortasında benimsenen daha önceden ayarlanmış bir işlem planına dayanarak yapıldığı da kaydedildi.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

ANKETTE ÇOĞUNLUK SATIŞ ÇAĞRISI YAPMIŞTI



Bu satış, Musk'ın 6 Kasım’da Twitter'da "Son dönemde realize edilmemiş kazançların vergiden kaçınmanın bir aracı olduğu şeklinde çok şey söylendi, bu nedenle Tesla’daki payımın yüzde 10'unu satmayı teklif ediyorum" diyerek açtığı anketin ardından geldi. Ankete gelen 3,5 milyon yanıtının yaklaşık yüzde 58'i hisse satışı yönünde oy kullandı.



Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 50 yaşındaki Musk, 300 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin kişisi konumunda. Musk’ın Tesla’daki hisseleri şirketin yüzde 60’ına tekabül ediyor. Bu durum, Musk’ın sözünü yerine getirebilmesi için ilave hisse senedi satışına gidebileceğini işaret ediyor.

