Elon Musk, Twitter anketinden sonra 5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Elon Musk, ses getiren Twitter anketinin ardından 5 milyar dolarlık hisse satışı yaptı.



Musk'ın düzenleyici kuruluşa gönderdiği açıklamada, satışın hisse senetleri opsiyon işlemlerinden doğan vergi yükümlülüklerini karşılamak için yapıldığını duyuruldu.



Açıklamada ayrıca işlemlerin Eylül ortasında benimsenen daha önceden ayarlanmış bir işlem planına dayanarak yapıldığı da kaydedildi.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?