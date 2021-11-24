Elon Musk'ın Tesla hisse satışı devam ediyor

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirime göre 23 Kasım'da Tesla hisselerinden 934 bin 91 adet satıldı.

Yapılan bu satışın toplam tutarı 1,05 milyar dolar civarında gerçekleşti.

Bununla beraber Musk, elindeki opsiyonları kullanarak 2,15 milyon Tesla hissesi aldığını da SEC'e bildirdi.

ELDE EDİLEN PARANIN ÖNEMLİ KISMI VERGİ ÖDEMELERİNE GİDECEK



Son satışlarla birlikte Musk, Tesla'daki payının yüzde 10'unu satıp satmamasına ilişkin açtığı Twitter anketinden bu yana, 9,2 milyon adet Tesla hissesi sattı ve bu satışlardan yaklaşık 9,9 milyar dolar elde etti. Bu paranın büyük kısmı vergi ödemelerine gidecek.