Elon Musk'ın Tesla hisse satışı devam ediyor

Milyarder iş insanı Elon Musk, Tesla hisselerinde 1 milyar dolarlık daha satış gerçekleştirdi. Böylelikle Musk, daha önce açıkladığı yüzde 10'luk hisse satışı taahhüdünün yarısından fazlasını gerçekleştirmiş oldu.

Haberler - Reuters 24.11.2021 - 09:43

Elon Musk'ın Tesla hisse satışı devam ediyor

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Elon Musk, Tesla'da hisse satışlarına devam ediyor

Elon Musk, Tesla'da hisse satışlarına devam ediyor

SpaceX ve CEO'su 'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirime göre 23 Kasım'da Tesla hisselerinden 934 bin 91 adet satıldı.

Yapılan bu satışın toplam tutarı 1,05 milyar dolar civarında gerçekleşti.

Bununla beraber Musk, elindeki opsiyonları kullanarak 2,15 milyon Tesla hissesi aldığını da SEC'e bildirdi.

ELDE EDİLEN PARANIN ÖNEMLİ KISMI VERGİ ÖDEMELERİNE GİDECEK

Son satışlarla birlikte Musk, Tesla'daki payının yüzde 10'unu satıp satmamasına ilişkin açtığı Twitter anketinden bu yana, 9,2 milyon adet Tesla hissesi sattı ve bu satışlardan yaklaşık 9,9 milyar dolar elde etti. Bu paranın büyük kısmı vergi ödemelerine gidecek.

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