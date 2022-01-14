Elon Musk'tan Dogecoin açıklaması

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, sahibi olduğu Tesla'nın ürünlerinin popüler kripto para birimi Dogecoin (DOGE) ile alınabileceğini duyurdu. Açıklama sonrası kripto para yüzde 11 arttı.

Haberler - ntv.com.tr 14.01.2022 - 09:44

Elon Musk'tan Dogecoin açıklaması

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Tesla ve SpaceX CEO'su , yaklaşık 1 yıldır destek verdiği kripto para birimi ile açıklamada bulundu. 

Musk, Tesla ürünlerinin Dogecoin ile alınabileceğini söyledi. 

Açıklamanın ardından Dogecoin, 0.19 dolardan 0.21'e yükselerek yaklaşık yüzde 11 arttı. 

GEÇTİĞİMİZ AY DUYURMUŞTU

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 14 Aralık'ta sahibi olduğu Tesla’nın ürünlerinin ilerleyen zamanda kripto para birimi Dogecoin (DOGE) ile alınabileceğini duyurmuş, açıklamanın ardından Dogecoin, yüzde 37 artmıştı. 

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...