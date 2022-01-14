Elon Musk'tan Dogecoin açıklaması

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yaklaşık 1 yıldır destek verdiği kripto para birimi Dogecoin ile açıklamada bulundu.

Musk, Tesla ürünlerinin Dogecoin ile alınabileceğini söyledi.

Açıklamanın ardından Dogecoin, 0.19 dolardan 0.21'e yükselerek yaklaşık yüzde 11 arttı.

GEÇTİĞİMİZ AY DUYURMUŞTU

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 14 Aralık'ta sahibi olduğu Tesla’nın ürünlerinin ilerleyen zamanda kripto para birimi Dogecoin (DOGE) ile alınabileceğini duyurmuş, açıklamanın ardından Dogecoin, yüzde 37 artmıştı.

