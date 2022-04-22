Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Haberler 22.04.2022 - 11:12 | Son Güncelleme : 22.04.2022 - 11:18

Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da yatırılacak

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ikramiyeler 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce NTV yayınında ikramiyelerin 28-29 Nisan tarihlerinde yatırılacağını söylemişti. Buna göre ödemeler bir gün erkene alınmış oldu.

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan.

4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...